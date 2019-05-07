2019-05-07T07:32:51+03:00
Происшествия

Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии

В ДТП погибла пожилая женщина
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварииВ ГИБДД Башкирии рассказали подробности смертельной аварии
Изменить размер текста:

В смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии погибла женщина и еще пять пострадали.

В ГИБДД республики сообщили, что авария произошла на 30 километре дороги Аксеново-Аксаково-Белебей в Белебеевском районе республики. На дороге столкнулись ВАЗ 2105 и «Chevrolet Lacetti». За рулем иномарки был 33-летний житель Перми, а отечественной легковушкой управлял 69-летний пенсионер из города Октябрьский.

К сожалению, в аварии погибла 67-летняя супруга водителя ВАЗ. В салоне иномарки травмы получили водитель, его жена и двое детей. 4-летняя девочка пострадала больше всех.

По предварительной версии, водитель иномарки устроил ДТП после совершения обгона еще одного транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Уфой издевались над пациентами реабилитационного центра
В Уфе строят новую школу на тысячу учеников
В Башкирии в пожаре погибла женщина и двое детей
В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в некоторые праздничные дни
Мэрия Уфы направит 164 млн рублей на ремонт парков и скверов
В аварии в Башкирии пострадала семья с двумя детьми
Житель Уфы во время ссоры зарезал своего знакомого
Состав «Салавата Юлаева» пополнил защитник Никита Жульдиков
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели семью с двумя детьми
В Уфе осудят группировку, истязавшую людей под видом реабилитационного центра
Зур-бэлиш вместо пиццы
«Наконец, ты освободилась от боли»: в Башкирии скончалась 20-летняя Юлия Емельянова, боровшаяся с раком
Для жителей Уфы в родительский день выделят дополнительные автобусы
В Башкирии за неделю из окон выпали четверо маленьких детей
Жители Башкирии на 9 часов застряли в Москве из-за трагедии в Шереметьево
Жительница Башкирии втянула дочь и ее приятеля в убийство мужа
«Сидел один в заброшенном доме»: стало известно, где нашли пропавшего студента в Уфе
Стало известно, когда в Уфе выключат отопление
В Уфе поймали двух отцов-алиментщиков
Два раза не могли закрыть двери: хоккеист «Салавата Юлаева» рассказал о сгоревшем «Superjet»