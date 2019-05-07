Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии

СЕГОДНЯ 07:32 2019-05-07T07:32:51+03:00

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В смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии погибла женщина и еще пять пострадали.

В ГИБДД республики сообщили, что авария произошла на 30 километре дороги Аксеново-Аксаково-Белебей в Белебеевском районе республики. На дороге столкнулись ВАЗ 2105 и «Chevrolet Lacetti». За рулем иномарки был 33-летний житель Перми, а отечественной легковушкой управлял 69-летний пенсионер из города Октябрьский.

К сожалению, в аварии погибла 67-летняя супруга водителя ВАЗ. В салоне иномарки травмы получили водитель, его жена и двое детей. 4-летняя девочка пострадала больше всех.

По предварительной версии, водитель иномарки устроил ДТП после совершения обгона еще одного транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU