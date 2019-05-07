Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии
В смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии погибла женщина и еще пять пострадали.
В ГИБДД республики сообщили, что авария произошла на 30 километре дороги Аксеново-Аксаково-Белебей в Белебеевском районе республики. На дороге столкнулись ВАЗ 2105 и «Chevrolet Lacetti». За рулем иномарки был 33-летний житель Перми, а отечественной легковушкой управлял 69-летний пенсионер из города Октябрьский.
К сожалению, в аварии погибла 67-летняя супруга водителя ВАЗ. В салоне иномарки травмы получили водитель, его жена и двое детей. 4-летняя девочка пострадала больше всех.
По предварительной версии, водитель иномарки устроил ДТП после совершения обгона еще одного транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU