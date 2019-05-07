2019-05-07T07:02:50+03:00
Происшествия

Под Уфой издевались над пациентами реабилитационного центра

Дело дошло до суда
Рустем АХУНОВ
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Историей о пытках в реабилитационном центре под Уфой заинтересовались в прокуратуреИсторией о пытках в реабилитационном центре под Уфой заинтересовались в прокуратуре
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Сотрудники реабилитационного центра под Уфой издевались над своими пациентами.

По данным прокуратуры республики, в 2012 году группа жителей республики создала центр, который должен был помогать зависимым от алкоголя и наркомании. Для этого они сняли помещение в селе Булгаково и начали приглашать пациентов. С каждого человека они получали от 20 до 40 тысяч рублей. Разумеется, что медицинского образования у организаторов центра не было. Фактически, они просто лишали наркоманов и алкоголиков свободы. К такому методу «лечения» жулики периодически добавляли избиения и прочие унижения.

В один момент центром заинтересовались стражи порядка. Организаторов «больницы» обвиняют в незаконном лишении свободы, истязании и указании небезопасных услуг. Прокуратура передала дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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