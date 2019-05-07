2019-05-07T06:49:03+03:00
Общество

В Уфе строят новую школу на тысячу учеников

Здание появится в Демском районе
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Уфе построят новую школу на тысячу учениковВ Уфе построят новую школу на тысячу учеников
Изменить размер текста:

В Демском районе Уфы появится новая школа на тысячу учеников.

Накануне мэр столицы Ульфат Мустафин решил лично проконтролировать процесс строительства нескольких уфимских социальных объектов. В том числе, мэр градоначальник посетил строительную площадку в Деме.

По данным городской администрации, образовательное учреждение появится восточнее озера Кустаревское. Его строят в рамках празднования столетия республики. Судя по этому, окончания стройки стоит ждать уже в этом году.

Площадь новой школы составит более 22 тысяч «квадратов». Она сможет вместить около тысячи учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неудачный обгон: подробности смертельной аварии с ВАЗ и «Chevrolet» в Башкирии
Под Уфой издевались над пациентами реабилитационного центра
В Башкирии в пожаре погибла женщина и двое детей
В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в некоторые праздничные дни
Мэрия Уфы направит 164 млн рублей на ремонт парков и скверов
В аварии в Башкирии пострадала семья с двумя детьми
Житель Уфы во время ссоры зарезал своего знакомого
Состав «Салавата Юлаева» пополнил защитник Никита Жульдиков
В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели семью с двумя детьми
В Уфе осудят группировку, истязавшую людей под видом реабилитационного центра
Зур-бэлиш вместо пиццы
«Наконец, ты освободилась от боли»: в Башкирии скончалась 20-летняя Юлия Емельянова, боровшаяся с раком
Для жителей Уфы в родительский день выделят дополнительные автобусы
В Башкирии за неделю из окон выпали четверо маленьких детей
Жители Башкирии на 9 часов застряли в Москве из-за трагедии в Шереметьево
Жительница Башкирии втянула дочь и ее приятеля в убийство мужа
«Сидел один в заброшенном доме»: стало известно, где нашли пропавшего студента в Уфе
Стало известно, когда в Уфе выключат отопление
В Уфе поймали двух отцов-алиментщиков
Два раза не могли закрыть двери: хоккеист «Салавата Юлаева» рассказал о сгоревшем «Superjet»