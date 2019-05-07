В Уфе строят новую школу на тысячу учеников
Здание появится в Демском районе
В Уфе построят новую школу на тысячу учеников
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В Демском районе Уфы появится новая школа на тысячу учеников.
Накануне мэр столицы Ульфат Мустафин решил лично проконтролировать процесс строительства нескольких уфимских социальных объектов. В том числе, мэр градоначальник посетил строительную площадку в Деме.
По данным городской администрации, образовательное учреждение появится восточнее озера Кустаревское. Его строят в рамках празднования столетия республики. Судя по этому, окончания стройки стоит ждать уже в этом году.
Площадь новой школы составит более 22 тысяч «квадратов». Она сможет вместить около тысячи учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU