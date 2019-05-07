В Башкирии в пожаре погибла женщина и двое детей

СЕГОДНЯ 06:31 2019-05-07T06:31:40+03:00

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В Давлеканово после пожара в частном доме погибла женщина и двое детей.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании в Давлеканово поступил на пульт диспетчера в 02.15 по местному времени. На место немедленно выехали пожарные. Оказалось, что огнем охвачен частный дом по улице Октябрьской.

В 02.22 пожар удалось локализовать, а полностью его потушили в 03.05. К несчастью, не обошлось без жертв. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили три тела – женщины 1989 года рождения и двух детей 2009 и 2013 года.

На место пожара выехал глава МЧС Башкирии Марат Латыпов. Сейчас эксперты устанавливают причины пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU