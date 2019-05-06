2019-05-06T19:08:10+03:00
Происшествия

В аварии в Башкирии пострадала семья с двумя детьми

Один человек погиб
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Серьезная авария случилась сегодня, 6 мая, на дороге Аксеново – Белебей в Белебеевском районе. По информации региональной ГИБДД, столкнулись ВАЗ-2107 и «Шевроле Лачетти» под управлением 34-летнего жителя Пермского края. За рулем отечественного авто находился 70-летний мужчина, в аварии он потерял свою супругу. Она скончалась на месте происшествия от травм.

В «Шевроле» ехала семья с двумя детьми 5 и 14-ти лет, все они были госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ЧП.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

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