В аварии в Башкирии пострадала семья с двумя детьми

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-06T19:08:10+03:00

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Серьезная авария случилась сегодня, 6 мая, на дороге Аксеново – Белебей в Белебеевском районе. По информации региональной ГИБДД, столкнулись ВАЗ-2107 и «Шевроле Лачетти» под управлением 34-летнего жителя Пермского края. За рулем отечественного авто находился 70-летний мужчина, в аварии он потерял свою супругу. Она скончалась на месте происшествия от травм.

В «Шевроле» ехала семья с двумя детьми 5 и 14-ти лет, все они были госпитализированы.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ЧП.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU