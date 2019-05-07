В Башкирии могут запретить продажу алкоголя в некоторые праздничные дни

СЕГОДНЯ 05:57 2019-05-07T05:57:45+03:00

Пока это лишь законопроект, судьба которого зависит в том числе от мнения жителей республики Фото: Андрей АБРАМОВ

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В конце мая в Башкирии состоятся слушания по новому законопроекту, который запрещает продажу алкоголя на сабантуях, а также в День молодежи и День знаний – 27 июня и 1 или 2 сентября.

По словам спикера Госсобрания республики Константина Толкачева, эта идея возникла на основе множества обращений.

- Предложений ограничить продажу алкоголя поступает довольно много. Мы выбрали из них те, которые представляются наиболее рациональными, тем более что аналогичный запрет, положительно воспринятый населением, уже действует во время праздника последнего звонка, - пояснил председатель Госсобрания.

Однако судьба законопроекта зависит в том числе от мнения населения, поэтому жителей Башкирии призывают высказаться в сети или принять участие в сходах граждан.

Этот же документ, к слову, предлагает расширить временные рамки запрета на продажу алкоголя. По нему спиртное нельзя будет приобрести с 22 до 10 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU