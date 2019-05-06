2019-05-06T19:43:57+03:00
Общество

Мэрия Уфы направит 164 млн рублей на ремонт парков и скверов

Обновить должны 40 мест отдыха горожан
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Завершить ремонт подрядчик должен до 1 ноябряЗавершить ремонт подрядчик должен до 1 ноябряФото: Рустем АХУНОВ
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Власти Уфы намерены выбрать подрядчика для ремонта парков и скверов города. Аукцион назначен на 27 мая. На обновление зеленых зон мэрия готова потратить 164 млн рублей.

Как сообщает «Коммерсант-Уфа», победитель аукциона должен будет до 1 ноября отремонтировать 40 объектов, в числе которых парк Победы, площадь Двух фонтанов, территория возле монумента Дружбы и Театра оперы и балета.

Подрядчику предстоит не только провести ремонт, но также спилить старые деревья и высадить новые. К примеру, возле площади Двух фонтанов должны появиться 37 лип, яблони, сосны и рябины, а в парке Победы – кусты облепихи, барбариса и другие растения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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