2019-05-06T17:17:56+03:00
Происшествия

В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели семью с двумя детьми

Трагедия едва не случилась в селе Калтасы
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
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Минувшей ночью в селе Калтасы вспыхнул пожар. Загорелся бревенчатый дом, в котором проживала семья из четырех человек. К моменту прибытия пожарной бригады огонь охватил кровлю дома и весь потолок. За полтора часа пламя удалось потушить.

В МЧС по Башкирии рассказали, что никто не погиб, во многом жертв удалось избежать благодаря пожарному извещателю. Его установили в доме буквально в прошлом году. Когда он сработал, взрослые и двое детей 2005 и 2007 годов рождения успели выскочить на улицу. Сообщается, что ожоги получил лишь мужчина 1973 года рождения, его госпитализировали.

Предположительно, огонь вспыхнул из-за того, что кто-то пренебрег правилами обращения с сигаретами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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