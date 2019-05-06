В Уфе осудят группировку, истязавшую людей под видом реабилитационного центра

СЕГОДНЯ 16:33 2019-05-06T16:33:36+03:00

Они годами измывались над нарко и алкозависимыми жителями республики

Изменить размер текста: A A

В ближайшее время в Уфе перед судом предстанут десять человек, которых обвиняют в незаконном лишении свободы и истязании людей. Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении организованной группы.

По данным следствия, в 2012 году члены группировки создали организацию, которая, якобы, занималась реабилитацией людей с алкогольной и наркотической зависимостью.

Вместе они собирали деньги с родственников «пациентов» за их «лечение» - от 25 тысяч до 40 тысяч рублей. Родные алкоголиков и наркоманов даже не подозревали, что у этих людей не было никакого медицинского образования.

Методы «лечения» в этом реабилитационном центре отличались от медицинских. Людей там попросту лишали свободы и истязали, применяя насилие и психологическое давление.

ИСТОЧНИК KP.RU