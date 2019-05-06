«Наконец, ты освободилась от боли»: в Башкирии скончалась 20-летняя Юлия Емельянова, боровшаяся с раком

СЕГОДНЯ 15:36 2019-05-06T17:11:10+03:00

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В Стерлитамаке погибла 20-летняя Юлия Емельянова, три года боровшаяся с онкологическим заболеванием.

Не так давно «Комсомольская правда - Уфа» писала об удивительной 20-летней девушке из Стерлитамака. Тонкая, нежная, грациозная Юлия Емельянова с 2016 года боролась со смертельно опасным заболеванием – крупноклеточной лимфомой средостения. Девушка прошла через множество курсов высокодозной «химии» и даже умудрилась в короткие моменты улучшения сдать школьные экзамены и поступить в университет. Вот только ни наблюдение в московской клинике, ни сильнодействующие препараты, ни экспериментальное лечение не помогли. Опухоль продолжала расти, и девушку перевели в паллиативное отделение. В последние недели Юлю мучили сильные боли в пояснице и ногах, поэтому врачи прописали ей сильнейшие обезболивающие.

16 апреля Юлю выписали домой, поскольку все возможные методы лечения врачи исчерпали.

- Еду домой! Но не отдыхать, а набираться сил и усердно лечиться. Восстанавливаться не только в физическом плане, но и обязательно в духовном. Надеемся, что родные стены вылечат, - писала девушка в социальных сетях.

А уже 30 апреля мама Юли сообщила горькую новость: ее любимая девочка умерла…

- Наконец, ты освободилась от боли. Ты для меня теперь святой ангелок. Ты всегда была такой лучистой, искренней, прямолинейной. Ни намёка на фальшь, - скорбят знакомые и друзья девушки.

- Даже не верится, что ты не с нами. Умничка, душка, такая нежная, а на самом деле внутри такой боец… Спи спокойно, а мы будем молиться и стараться не грешить, - не может сдержать своей боли крестная Юли.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои искренние соболезнования родным и близким Юлии Емельяновой.

ИСТОЧНИК KP.RU