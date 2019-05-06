Для жителей Уфы в родительский день выделят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 15:31 2019-05-06T15:31:06+03:00

Они будут курсировать на Южное и Северное кладбища

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В предстоящий вторник, 7 мая, православные христиане отмечают «родительский» день. Многие жители башкирской столицы завтра отправятся на городские кладбища, чтобы вспомнить своих родных.

«Башавтотранс» и городские власти решили ввести дополнительные автобусы, чтобы горожанам было удобно добраться до захоронений родственников. Рейсы до Южного и Северного кладбищ будут усилены – на каждом направлении будут курсировать 15-20 автобусов. Они будут отправляться по мере отправления.

Цены на проезд останутся прежними, льготы также будут действовать.

Как доехать до городских кладбищ.

До Южного кладбища автобус ходит от остановки «Улица имени города Галле», а до Северного от остановок «Колхозный рынок» и «ДК УМПО». Первые рейсы отправляются в 8 часов утра, последние – около 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU