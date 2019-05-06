Состав «Салавата Юлаева» пополнил защитник Никита Жульдиков

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-06T18:03:32+03:00

В Уфе он оказался в результате обмена с челябинским «Трактором»

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Сегодня, 6 мая, уфимский «Салават Юлаев» объявил о первом приобретении в межсезонье. Состав уфимского клуба пополнил воспитанник челябинского «Трактора» Никита Жульдиков. Защитник перешел в Уфу в результате двухстороннего обмена – в систему челябинского клуба перешли голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.

ХК «Салават Юлаев» поблагодарил игроков за профессионализм и пожелал им удачи в карьере.

Насколько удачным стал этот трансфер молодого защитника из Челябинска в Уфу, покажет лишь время. На фоне невнятной игры «Салавата» на рынке свободных агентов, эта сделка выглядит довольно неплохо. Как-никак состав юлаевцев пополнил серебряный призер Молодежного чемпионата мира в составе сборной России.

За свою карьеру Никита Жульдиков провел 73 матча в КХЛ, в которых отметился 5 (1+4) набранными очками по системе гол + пас, при показателе «-1».

ИСТОЧНИК KP.RU