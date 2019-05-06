Жительница Башкирии втянула дочь и ее приятеля в убийство мужа

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-06T14:02:33+03:00

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Жительница Уфимского района Башкирии втянула дочь и ее друга в убийство мужа.

По данным прокуратуры республики, убийство произошло в августе 2017 года. Женщина окончательно испортила отношения с супругом и решила его убить. В свои планы она посвятила дочь и ее сожителя. В итоге они расправились с мужчиной при помощи топора. Уже после этого дочь и ее сожитель вывезли тело подальше от дома, а затем обратились в полицию с заявлением о пропаже родственника.

Вскоре тело мужчины нашли. В сарае душегубов стражи порядка обнаружили топор со следами крови убитого. В Следкоме Башкирии выяснили, что золотые украшения убитого родственники сдали в ломбард.

Однако причастность к преступлению троица отрицала. Дело решили передать на рассмотрение коллегии присяжных. Те решили, что убийцы виновны. В итоге женщина получила 17 лет заключения. Столько же получил и сожитель ее дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU