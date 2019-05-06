«Сидел один в заброшенном доме»: стало известно, где нашли пропавшего студента в Уфе

СЕГОДНЯ 13:11 2019-05-06T13:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

3 мая в заброшенном доме в центре Уфы нашли 22-летнего Николая Левчука, пропавшего две недели назад из общежития БашГУ по улице Свердлова.

Тетя студента рассказала, что его нашли в центре Уфы в заброшенном доме. Николай жил там три недели, продал ноутбук, отморозил ноги, питался тем, что строители подкинут.

- Сейчас он в 22-ой больнице, ноги отморожены. Врачи пока решили ампутировать палец. Лежит в палате, плачет. Вот, кому, что доказать-то хотел? Жил в этом бомжатнике! – говорит опекун. – Пусть здоровье восстанавливает, и я его обратно в Казахстан отправлю, чтоб концерты мне подобные не устраивал. Сам он, естественно, туда не хочет. Плачет, говорит, я учителем быть хочу, здесь остаться.

Известно, что молодой человек продал ноутбук всего за две тысячи рублей. Нашли его двое мужчин, которые проходили мимо здания, где он сидел. Увидели, парень молодой, грязный, но в хороших вещах, стали интересоваться, что он тут вообще делает, а потом поняли, что он в розыске и сообщили родственникам.

Напомним, Николай пропал 11 апреля – он взял с собой телефон, ноутбук и перестал выходить на связь. Его тетя Юлия подала его в розыск. К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU