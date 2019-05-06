Стало известно, когда в Уфе выключат отопление

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-06T12:25:38+03:00

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Сегодня, 6 мая, в Уфе завершится отопительный сезон.

О плановом графике отключения отопления сообщила пресс-служба уфимской администрации. В мэрии рассказали, что батареи в домах уфимцев перестанут греть уже сегодня, 6 мая.

Напомним, что согласно федеральным нормативам, подачу отопления в дома жильцов можно прекращать после того момента, как среднесуточная температура воздуха будет равна или больше +8 градусов. С долгожданным приходом тепла в столицу, в Уфе установилась температура воздуха, позволяющая наконец-то отключить подачу тепла в батареи жителей столицы.

Напомним, что этот отопительный сезон для основного числа уфимцев начался 28 сентября. Некоторые организации, например, детские сады или больницы, могли попросить включить подачу тепла раньше положенного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU