2019-05-06T11:40:14+03:00
Общество

В Уфе поймали двух отцов-алиментщиков

Мужчины задолжали детям более миллиона рублей
Рустем АХУНОВ
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В Уфе приставы поймали двух отцов-алиментщиковВ Уфе приставы поймали двух отцов-алиментщиков
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В Уфе судебные приставы поймали двух отцов, задолжавших детям более одного миллиона рублей.

В службе судебных приставов Башкирии рассказали, что горе-отцов удалось поймать во время проведения плановых мероприятий по поиску должников. Одного из мужчин задержали на уфимском железнодорожном вокзале. Приставов отец встретил сразу после выхода из вагона. Сотрудники напомнили злостному неплательщику, что он должен своему сыну более 650 тысяч рублей.

Второго алиментщика приставы поймали в уфимском аэропорту. Его задержали во время регистрации документов на полет в Москву. Он задолжал своим детям более 690 тысяч.

В отношении мужчин стражи порядка составили протоколы об административных нарушениях. Если горе-отцы продолжат укрываться от уплаты алиментов, их будет ожидать уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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