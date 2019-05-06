Два раза не могли закрыть двери: хоккеист «Салавата Юлаева» рассказал о сгоревшем «Superjet»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-06T10:53:20+03:00

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Нападающий хоккейного клуба «Салават Юлаев» Антон Бурдасов рассказал о неполадках сгоревшего в Шереметьево самолета «Superjet».

Информацией форвард поделился в социальных сетях. Оказалось, что ему раньше уже приходилось летать на самолете этой модели.

- Я сам летал на этом «сухом», но потом старался на него не попадать. Два раза не могли взлететь по 40 минут, так как не могли закрыть двери у самолета. В третий раз и вовсе сняли с рейса, ждали три часа новый. Выражаю соболезнования родными и близким погибших. Это ужасно, - написал хоккеист.

ИСТОЧНИК KP.RU