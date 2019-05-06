Жители Башкирии на 9 часов застряли в Москве из-за трагедии в Шереметьево

СЕГОДНЯ 14:51 2019-05-06T14:51:06+03:00

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Поездка на майские праздники в Минск для жительницы Уфы Елены Матвеевой обернулась прогулом на работе. Вылетев из башкирской столицы в Беларусь 1 мая, она подумать не могла, что поездка затянется. Из-за трагических событий в аэропорту Шереметьево, произошедших в минувшее воскресенье, 5 мая, расписание полетов в небе над Москвой сильно изменилось. Из-за этого сотни людей застряли в воздушной гавани в ожидании вылета.

В беседе с «КП - Уфа» девушка поделилась своими впечатлениями о перелете по маршруту Минск-Москва-Уфа.

- Из Минска мы должны были вылететь вчера, в 20:30 по московскому времени, а потом уже в Уфу в 01:40. После того, как рейс до Москвы отложили на три часа, у нас еще оставалось целых 55 минут на стыковку. Еще в Минске представитель «Аэрофлота» нам заявил: у кого пересадка меньше часа, нужно менять билеты. Якобы, по-другому нельзя лететь, - рассказала Елена.

Девушка и ее спутники не стали спорить с авиакомпанией и поменяли билеты на рейс Москва – Уфа в 9:25. По прилету в Шереметьево им заявили, что посадка на рейс в 01:40 завершена.

- Мы подошли к представителям аэрофлота в 3.15, уже в терминале, откуда вылеты в Уфу. Спрашиваем: улетел ли рейс, который был в 01.40? Нам говорят да, летите тем, что в 9 часов. Информации на сайте и табло не было точной, на сайте написано было, что идёт посадка. Сегодня я вижу на сайтах аэропортов Уфы и Шереметьево, что рейс, на котором мы изначально должны были лететь, улетел в 4.18, а мы были в нужном терминале в 3.15. Но нам никто не сказал, что этот рейс ещё не вылетел, наоборот сказали, что он улетел, - возмущается девушка.

В результате, она вместе с друзьями и коллегами по работе отправилась в гостиницу, которую предоставила авиакомпания.

- Утром нам дали направление в гостиницу. Мы посидели там, а когда уже стали собираться в аэропорт, нам заявили что рейс на 3 часа задержан до 12. Доехали в аэропорт переоформить отель, но там отказали, сославшись на отсутствие мест. Так мы и без гостиницы остались и улететь вовремя не смогли, - сетует Елена.

ИСТОЧНИК KP.RU