В минздраве Башкирии прокомментировали информацию о гибели ребенка из-за недостатка лекарств
В министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о гибели 8-летнего Нияза Галиуллина из-за нехватки лекарств.
Напомним, что грустная история произошла в Уфе 30 апреля. В республиканской детской клинической больнице скончался 9-летний мальчик, болеющий первичным иммунодефицитом. Мама мальчика сказала, что горе произошло из-за того, что врачи не обеспечили ребенка необходимым лекарствами. Однако в минздраве республики эту информацию не подтвердили.
- Информация не соответствует действительности. Ребенок получал медицинскую помощь, включая необходимые препараты, в полном объеме в соответствии с рекомендациями исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева, - цитирует медиков издание «Медиакорсеть»
ИСТОЧНИК KP.RU