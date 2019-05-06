В минздраве Башкирии прокомментировали информацию о гибели ребенка из-за недостатка лекарств

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-06T10:00:17+03:00

В минздраве Башкирии прокомментировали информацию с нехваткой лекарств для погибшего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о гибели 8-летнего Нияза Галиуллина из-за нехватки лекарств.

Напомним, что грустная история произошла в Уфе 30 апреля. В республиканской детской клинической больнице скончался 9-летний мальчик, болеющий первичным иммунодефицитом. Мама мальчика сказала, что горе произошло из-за того, что врачи не обеспечили ребенка необходимым лекарствами. Однако в минздраве республики эту информацию не подтвердили.

- Информация не соответствует действительности. Ребенок получал медицинскую помощь, включая необходимые препараты, в полном объеме в соответствии с рекомендациями исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева, - цитирует медиков издание «Медиакорсеть»

ИСТОЧНИК KP.RU