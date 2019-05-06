2019-05-06T10:00:17+03:00
Общество

В минздраве Башкирии прокомментировали информацию о гибели ребенка из-за недостатка лекарств

В ведомстве опровергли слова матери Нияза Галиуллина
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В минздраве Башкирии прокомментировали информацию с нехваткой лекарств для погибшего ребенкаВ минздраве Башкирии прокомментировали информацию с нехваткой лекарств для погибшего ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В министерстве здравоохранения Башкирии опровергли информацию о гибели 8-летнего Нияза Галиуллина из-за нехватки лекарств.

Напомним, что грустная история произошла в Уфе 30 апреля. В республиканской детской клинической больнице скончался 9-летний мальчик, болеющий первичным иммунодефицитом. Мама мальчика сказала, что горе произошло из-за того, что врачи не обеспечили ребенка необходимым лекарствами. Однако в минздраве республики эту информацию не подтвердили.

- Информация не соответствует действительности. Ребенок получал медицинскую помощь, включая необходимые препараты, в полном объеме в соответствии с рекомендациями исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Дмитрия Рогачева, - цитирует медиков издание «Медиакорсеть»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Выбор молодых - наука, творчество, здоровье
На стройке в Уфе нашли тело 58-летнего мужчины
Количество жертв пожара в самолете имени Мустая Карима увеличилось до 41
«Твари размножились в огромном количестве»: Жители Башкирии жалуются на нашествие тараканов
Из горящего дома в Башкирии эвакуировали 200 человек
В Башкирии прекращены поиски 72-летнего Рамиля Аюпова
В Башкирии лже-соцработницы украли у пожилой пары крупную сумму денег
В Уфе нетрезвый водитель во дворе протаранил шесть автомобилей
Нашли только сумку и платок: в Уфе разыскивают 43-летнюю Эльзу Байкову
Загоревшийся в Москве самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима
В Башкирии пропала без вести 77-летняя пенсионерка
Ревнивая жительница Башкирии ударила ножом предполагаемую соперницу
В Башкирии пропавшего без вести 27-летнего Александра Кирсанова нашли мертвым
В Уфе на канатной дороге застряли семь человек, в том числе двое детей
В Башкирии прекращены поиски 43-летней Гюзель Булатовой
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 6 мая
В Башкирии полицейские разыскивают неизвестных, которые подожгли мечеть
Мумии жительницы Башкирии и ее маленького ребенка обнаружили в одной из квартир Калининграда