2019-05-06T09:29:06+03:00
Происшествия

На стройке в Уфе нашли тело 58-летнего мужчины

Несчастный выпал из окна
Рустем АХУНОВ
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В Уфе на стройке погиб 58-летний каменщикВ Уфе на стройке погиб 58-летний каменщик
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На стройке в Уфе погиб 58-летний каменщик.

По данным гострудинспекции Башкирии, несчастный случай произошел на одной из строительных площадок в Кировском районе столицы 14 марта. 58-летний мужчина, устроившийся на работу три дня назад, упал с первого этажа дома и провалился в котлован технического помещения. Пострадавшего немедленно доставили в клинику БГМУ. К сожалению, спасти мужчину не удалось – 17 марта он скончался.

Сотрудники гострудинспекции республики выяснили, что работодатель не обеспечил должных условий труда для каменщика. Помимо этого, виноват в случившемся был и сам погибший – он находился возле оконного проема без производственной необходимости.

В итоге работодателя привлекли к административной ответственности. Его обязали выплатить 420 тысяч рублей штрафов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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