«Зато дышат свежим воздухом»: в Уфе прохожие засняли маленьких детей, сидящих за оконной решеткой

СЕГОДНЯ 15:49 2019-05-07T15:49:27+03:00

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На днях в Уфе прохожие могли наблюдать занимательную картину: на первом этаже на подоконнике сидели двое маленьких детей и весело болтали ногами, просунув их сквозь оконную решетку. Поскольку малыши были тепло одеты, многие решили, что таким оригинальным способом родители решили вопрос с прогулками.

- Вроде как дома, а вроде и на улице. Гуляют, дышат свежим воздухом, - одобряет Денис М.

- Первый раз увидели, автор? Ещё жители первых этажей специально увеличивают решётки с выносом до метра, и ровный пол делают, чтобы мелкие бродили, - делится полезными знаниями Рамиль С.

Однако большинство комментаторов все же сочли этот родительский поступок жестоким и безответственным.

- В вынужденном положении сидеть, да еще на арматуре, - сокрушается Виктория В. – Это родителей надо в клетку, а не малышей.

- Хорошо, хоть на веревке не подвесили. Ничего, придет время, когда этих же родителей самих выгуливать придется, - иронизирует Денис С.

ИСТОЧНИК KP.RU