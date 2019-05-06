Из горящего дома в Башкирии эвакуировали 200 человек
Пожар произошел в Октябрьском
В Октябрьском из-за пожара в общежитии эвакуировали 200 человек
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В Башкирии спасатели эвакуировали из горящего дома 200 человек.
По данным МЧС республики, пожар произошел в многоэтажном доме в городе Октябрьский. Сигнал на пульт диспетчера поступил поздней ночью 6 мая. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелось домашнее имущество в одной из комнат 9-этажного общежития. Огнеборцы эвакуировали из здания 200 человек.
Всего на месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать через 17 минут после поступления вызова диспетчеру. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU