Из горящего дома в Башкирии эвакуировали 200 человек

СЕГОДНЯ 07:35 2019-05-06T07:35:37+03:00

В Октябрьском из-за пожара в общежитии эвакуировали 200 человек

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В Башкирии спасатели эвакуировали из горящего дома 200 человек.

По данным МЧС республики, пожар произошел в многоэтажном доме в городе Октябрьский. Сигнал на пульт диспетчера поступил поздней ночью 6 мая. Прибывшие на место пожарные установили, что загорелось домашнее имущество в одной из комнат 9-этажного общежития. Огнеборцы эвакуировали из здания 200 человек.

Всего на месте работали 7 пожарных и 3 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать через 17 минут после поступления вызова диспетчеру. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, который выясняет все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU