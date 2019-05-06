В Башкирии лже-соцработницы украли у пожилой пары крупную сумму денег

СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-06T07:00:53+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях в полицию обратились пожилые супруги из Стерлитамака, которые пожаловались, что их обокрали. К пенсионерам пришли две незнакомые женщины, которые представились участковой медсестрой и сотрудницей пенсионного фонда, и предложили в честь грядущего праздника 9 мая поменять старые деньги на новые купюры. Пенсионерка немедленно принесла все свои сбережения, и пока одна женщина переписывала номера купюр, вторая прошла в комнату, чтобы осмотреть тяжелобольного мужчину, не встающего с кровати. После осмотра «медработница» поспешила распрощаться и уйти, а когда хозяйка дома зашла на кухню, то не обнаружила ни сотрудника пенсионного фонда, ни своих денег. Даже кошелек, припрятанный в сумке, исчез. Всего мошенницы вынесли из дома 130 тысяч рублей. Расстроенная пенсионерка рассказала о случившемся дочери, а та посоветовала обратиться в полицию.

- В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU