2019-05-06T07:00:53+03:00
Происшествия

В Башкирии лже-соцработницы украли у пожилой пары крупную сумму денег

Воровки предложили пенсионерам заменить старые купюры
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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На днях в полицию обратились пожилые супруги из Стерлитамака, которые пожаловались, что их обокрали. К пенсионерам пришли две незнакомые женщины, которые представились участковой медсестрой и сотрудницей пенсионного фонда, и предложили в честь грядущего праздника 9 мая поменять старые деньги на новые купюры. Пенсионерка немедленно принесла все свои сбережения, и пока одна женщина переписывала номера купюр, вторая прошла в комнату, чтобы осмотреть тяжелобольного мужчину, не встающего с кровати. После осмотра «медработница» поспешила распрощаться и уйти, а когда хозяйка дома зашла на кухню, то не обнаружила ни сотрудника пенсионного фонда, ни своих денег. Даже кошелек, припрятанный в сумке, исчез. Всего мошенницы вынесли из дома 130 тысяч рублей. Расстроенная пенсионерка рассказала о случившемся дочери, а та посоветовала обратиться в полицию.

- В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело о краже, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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