В Башкирии прекращены поиски 72-летнего Рамиля Аюпова

СЕГОДНЯ 07:14 2019-05-06T07:14:51+03:00

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Вчера вечером, 5 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили радостную новость: в Уфе найден 72-летний Рамиль Аюпов. Мужчина пропал 4 мая, и родственники тут же забили тревогу, ведь пенсионер плохо ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи, поэтому обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Спустя почти сутки напряженных поисков, волонтеры, сообщили, что мужчина найден живым и передан родным. Где все это время находился пенсионер, поисковики уточнять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU