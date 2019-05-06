2019-05-06T07:14:51+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 72-летнего Рамиля Аюпова

Радостную новость сообщили волонтеры-поисковики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: ориентировка "Лиза Алерт"Фото: ориентировка "Лиза Алерт"
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Вчера вечером, 5 мая, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили радостную новость: в Уфе найден 72-летний Рамиль Аюпов. Мужчина пропал 4 мая, и родственники тут же забили тревогу, ведь пенсионер плохо ориентировался в пространстве и нуждался в медицинской помощи, поэтому обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Спустя почти сутки напряженных поисков, волонтеры, сообщили, что мужчина найден живым и передан родным. Где все это время находился пенсионер, поисковики уточнять не стали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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