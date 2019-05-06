Нашли только сумку и платок: в Уфе разыскивают 43-летнюю Эльзу Байкову

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-06T06:30:15+03:00

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В Уфе родные и близкие 43-летней Эльзы Байковой не находят себе места от волнения. Вечером 4 мая женщины вышла в магазин, пообещав вернуться через несколько минут, и пропала без вести. А когда на следующий день неподалеку от дома были найдены личные вещи Эльзы Байковой – сумка, плащ и платок, родственники немедленно обратились в полицию.

Приметы: волосы светлые, короткая стрижка, глаза голубые.

Особые приметы: на животе послеоперационный шрам.

Была одета: чёрный плащ до колен, коричневый платок, розовая сумка, внутри серая кофта, колготки капроновые, сапоги короткие чёрные лакированные.

Если вам что-то известно о местонахождении женщина, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам по номеру 8(927)969-89-19.

ИСТОЧНИК KP.RU