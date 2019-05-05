2019-05-05T20:15:10+03:00
Происшествия

Загоревшийся в Москве самолет носил имя башкирского поэта Мустая Карима

По предварительным данным, в результате пожара погиб, как минимум, один человек
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoy Superjet 100, сгоревший сегодня в аэропорту Шереметьево, назывался в честь башкирского поэта Мустая Карима. В честь него должен быть назван и аэропорт Уфы.

Инцидент произошел сегодня, 5 мая около 18:30 по московскому времени. Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Мурманск, когда внезапно на борту начались проблемы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек».

Загоревшийся в Шереметьево самолет «Аэрофлота» не так давно получил имя народного поэта Башкирии Мустая Карима. Его первое прибытие в башкирскую столицу после присвоения нового имени широко освещалось в республиканских СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года было решено присвоить имя Мустая Карима еще и международному аэропорту «Уфа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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