В Уфе нетрезвый водитель во дворе протаранил шесть автомобилей
Вчера, 5 мая, в одном из дворов Уфы произошло массовое ДТП. Один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона как водитель «Хендай» катается по двору и таранит и царапает припаркованные автомобили. Видеозапись инцидента очевидец выложил в социальные сети.
Автор видеоролика предположил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При просмотре видео сложилось впечатление, будто мужчина за рулем иномарки врезался в машины намеренно. По словам очевидца, он успел повредить не менее шести машин.
В обстоятельствах «массовой аварии» теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД по Уфе.
В уфимском дворе лихач таранит припаркованные машины.
ИСТОЧНИК KP.RU