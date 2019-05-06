В Уфе нетрезвый водитель во дворе протаранил шесть автомобилей

СЕГОДНЯ 06:46 2019-05-06T06:46:14+03:00

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Вчера, 5 мая, в одном из дворов Уфы произошло массовое ДТП. Один из очевидцев снял на камеру мобильного телефона как водитель «Хендай» катается по двору и таранит и царапает припаркованные автомобили. Видеозапись инцидента очевидец выложил в социальные сети.

Автор видеоролика предположил, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. При просмотре видео сложилось впечатление, будто мужчина за рулем иномарки врезался в машины намеренно. По словам очевидца, он успел повредить не менее шести машин.

В обстоятельствах «массовой аварии» теперь предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД по Уфе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706931" frameborder="0"></iframe> В уфимском дворе лихач таранит припаркованные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU