2019-05-05T18:30:21+03:00
Происшествия

Ревнивая жительница Башкирии ударила ножом предполагаемую соперницу

Инцидент произошел в Хайбуллинском районе республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в селе Уфимское, что в Хайбуллинском районе Башкирии, произошел неординарный случай. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, 33-летняя местная жительница ударила ножом в ногу 26-летнюю девушку. Мотивом столь жестокого поступка молодой женщины стала ревность.

По предварительным данным, в один из праздничных дней супруг 33-летней женщины отправился на рыбалку. Ревнивица не поверила своему суженому и, прихватив нож, отправилась наказать предполагаемую разлучницу. Известно, что 26-летняя девушка приезжала в деревню в гости к родственникам. Доказательств ее порочной связи с супругом у нападавшей не было, но она все равно ударила ее ножом в ногу.

На данный момент сотрудники полиции проводят проверку по факту причинения вреда здоровью. Как отмечают в пресс-службе ведомства, по ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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