2019-05-05T15:11:23+03:00
Общество

Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 6 мая

Синоптики представили очередной прогноз на начало недели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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В предстоящий понедельник, 6 мая, в Башкирии ожидается пасмурная погода и кратковременные дожди. По данным сервиса Gismeteo, начало рабочей недели в республике выдастся теплым. Столбики термометров в этот день поднимутся до +23 градусов Цельсия. При этом рано утром жителей региона ждет небольшой дождь и порывистый ветер до 8 метров в секунду.

Синоптики обещают также кратковременно прояснение – примерно в 17 часов тучи рассеются и солнце выйдет из-за облаков. По всей видимости, в Башкирию приходит по-настоящему весенняя погода – температура воздуха в ночь на вторник, 7 мая, составит +13 градусов Цельсия.

Хорошую погоду может испортить только сильный ветер, который буквально «сдувает» всю Башкирию вот уже неделю. Метеорологи обещают переменчивый порывистый ветер и 6 мая. Утром порывы до 7 метров в секунду будут идти с севера и востока, а днем юго-восточный ветер усилится до 8 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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