2019-05-05T19:02:25+03:00
Общество

В Башкирии пропала без вести 77-летняя пенсионерка

Пожилая женщина ушла из дома еще в конце апреля
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Родные и близкие 77-летней жительницы села Мишкино Екатерины Кощеевой бьют тревогу: пожилая женщина ушла из дома еще в конце апреля и бесследно пропала. К поискам пенсионерки подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан».

Как сообщают поисковики-добровольцы, в день пропажи Екатерина Кощеева была одета в черный халат с цветочками, серую кофту и зеленые резиновые сапоги. На голове у женщины был разноцветный платок.

Приметы Екатерины Кощеевой: рост 160-165 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза. По данным волонтеров, пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто мог видеть женщину, или обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с добровольцами по телефонам: +7 937 357 79 33, +7 800 700 54 52 или позвонить в полицию по номерам 02 или 020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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