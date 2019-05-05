2019-05-05T16:32:09+03:00
Происшествия

В Уфе на канатной дороге застряли семь человек, в том числе двое детей

Фуникулер на Трамплине внезапно остановился посреди пути
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба УГЗ УфыФото: пресс-служба УГЗ Уфы
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Сегодня, 5 мая, в Уфе в 13:26 канатная дорога в районе Трамплина внезапно остановилась. Как сообщили в пресс-службе управления гражданской защиты города, на момент остановки в кабинах фуникулера находилось семь человек, в том числе двое детей. Пассажиры буквально зависли над землей.

На место происшествия незамедлительно выехали уфимские спасатели. Они помогли всем пассажирам благополучно добраться до верха. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

- Выяснилось, что причиной аварийной остановки стала поломка двигателя. На данный момент фуникулер закрыт на ремонт, - рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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