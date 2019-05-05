Тела жительницы Башкирии и ее маленького ребенка обнаружили в одной из квартир Калининграда

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-05T13:00:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Жуткую находку на днях обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Калининграде. В одной из квартир нашли мертвыми 43-летнюю женщину и ее ребенка. По предварительным данным, смерть наступила в ноябре 2018 года. Как сообщает местное издание «Клопс», погибшие буквально превратились в мумии.

Как удалось выяснить калининградским журналистам, женщина долгое время прожила в Башкирии, где родила мальчика. Известно, что ребенок страдал аутизмом. По данным «Клопс», биологический отец мальчика злоупотреблял алкоголем и наркотическими веществами. Несколько лет назад женщина развелась с ним и уехала в Калининград.

Соседи и знакомые женщины утверждают, что она работала танцовщицей в стриптиз-клубах в Калининграде и близлежащих заграничных городах. Поскольку ребенка ей оставить было не с кем, она попросту запирала его на балконе, когда уходила на работу. Как выяснилось, нерадивая мать не водила ребенка в школу и даже наряжала его в девчачьи платьица.

- Перед школой ему сняли диагноз аутизм — она мне показывала справку. Артём в три года читал и писал, легко складывал в уме четырёхзначные числа. Мы даже шутили, что его сразу в пятый класс надо отдавать. В результате в школу она его так и не повела, - рассказала местному изданию бывшая одноклассница женщины.

О том, что же произошло с матерью и ребенком, теперь предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU