2019-05-05T16:01:52+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 43-летней Гюзель Булатовой

Об этом сообщили волонтеры поискового отряда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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43-летняя жительница Стерлитамака Гюзель Булатова бесследно пропала в минувшую пятницу, 3 мая. Обеспокоенные родственники незамедлительно обратились в полицию, к поискам женщины подключились и волонтеры поискового отряда «Отклик – Стерлитамак». Все дело в том, что женщина могла нуждаться в медицинской помощи. В таких условиях нужно было действовать незамедлительно.

Полиция и волонтеры экстренно распространили ориентировку на пропавшую женщину по социальным сетям и провели ряд поисковых мероприятий. К счастью, трагедии удалось избежать. Сегодня, 5 мая, стало известно, что поиски Гюзель Булатовой прекращены – она найдена живой и здоровой. О том, где все это время находилась Гюзель, волонтеры не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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