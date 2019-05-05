В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы Эдуарда Матвеева оставили под арестом
Сегодня стало известно, что третий фигурант громкого дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции останется ждать суда в СИЗО. Экс-начальнику Уфимского районного отдела полиции Эдуарду Матвееву продлили арест до 31 мая. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», сегодня Верховный суд Башкирии отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего полковника МВД.
Адвокаты обвиняемого в групповом изнасиловании оспаривали его содержание под стражей, утверждая, что Матвееву требуется срочная медицинская помощь. Ранее Советский районный суд Уфы продлил ему меру пресечения в виде содержания под стражей на месяц. Дожидаться суда в СИЗО будет и его бывший коллега Салават Галиев, ранее возглавлявший отдел полиции по Кармаскалинскому району Башкирии.
Еще один фигурант громкого уголовного дела, Павел Яромчук, на днях был отправлен под домашний арест.
Напомним, в начале ноября прошлого года троих бывших полицейских обвинили в изнасиловании 23-летней коллеги. Тогда их арестовали на два месяца. После этого суд неоднократно продлевал меру пресечения в виде содержания под стражей.
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