В Башкирии годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа
В начале этой недели в Нефтекамске произошел жуткий случай: годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. По счастливой случайности трагедии удалось избежать, малыш остался жив. Местные жители утверждают, что он получил лишь несколько царапин и ушибов, тяжелых травм удалось избежать. Инцидент произошел еще 29 апреля, но известно о нем стало лишь на днях.
В следкоме по Башкирии подтвердили данный факт. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП. В частности, следователям предстоит узнать, находился ли ребенок под присмотром в тот злополучный день.
Случай падения ребенка из окна многоэтажки, на этой неделе, увы не первый. Ранее, в городе Октябрьский семилетний мальчик также выпал из открытого окна. К сожалению, тогда мальчика спасти не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU