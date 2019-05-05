2019-05-05T11:04:32+03:00
Происшествия

В Башкирии годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа

По счастливому стечению обстоятельств ребенок остался жив
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Юлия ПыхаловаФото: Юлия ПыхаловаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В начале этой недели в Нефтекамске произошел жуткий случай: годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома. По счастливой случайности трагедии удалось избежать, малыш остался жив. Местные жители утверждают, что он получил лишь несколько царапин и ушибов, тяжелых травм удалось избежать. Инцидент произошел еще 29 апреля, но известно о нем стало лишь на днях.

В следкоме по Башкирии подтвердили данный факт. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства ЧП. В частности, следователям предстоит узнать, находился ли ребенок под присмотром в тот злополучный день.

Случай падения ребенка из окна многоэтажки, на этой неделе, увы не первый. Ранее, в городе Октябрьский семилетний мальчик также выпал из открытого окна. К сожалению, тогда мальчика спасти не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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