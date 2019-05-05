Пассажиры устроили скандал в самолете из Турции: в ходе разборок жительнице Башкирии резко стало плохо

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-05T10:58:00+03:00

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Российские туристы, отдыхавшие в Турции, оказались заложниками странной ситуации. Пассажиры рейса Анталья-Оренбург не смогли вылететь домой из-за решения авиакомпании. На борту самолета находятся пятеро уроженцев Башкирии.

Пассажиры рейса вступили в конфликт с экипажем воздушного судна, из-за того, что самолет собирались направить в Оренбург окольными путями – через Дубай. Якобы, рейс должен «подобрать» застрявших там российских туристов. Соответственно, время в полете должно было увеличиться. Это и вызвало негодование и гнев пассажиров. Во время споров с командиром судна и экипажем, пожилой жительнице Башкирии стало плохо, еще у одной женщины поднялся сахар в крови. К счастью, все обошлось – им оказали медицинскую помощь.

Туристы, которые покупали билеты на рейс Анталья – Оренбург, заявили, что решение авиакомпании стало для них сюрпризом.

- Для всех пассажиров это стало, мягко говоря, сюрпризом! 12 часов в пути, 2 взлета, 2 посадки, - рассказали туристы оренбургскому изданию Урал56.ру.

Сейчас часть пассажиров вернулись в отель в Анталье, авиакомпания ищет варианты как отправить их напрямую в Оренбург.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/706861" frameborder="0"></iframe> Скандал на борту самолета Анталья - Оренбург.

ИСТОЧНИК KP.RU