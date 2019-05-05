Пассажиры устроили скандал в самолете из Турции: в ходе разборок жительнице Башкирии резко стало плохо
Российские туристы, отдыхавшие в Турции, оказались заложниками странной ситуации. Пассажиры рейса Анталья-Оренбург не смогли вылететь домой из-за решения авиакомпании. На борту самолета находятся пятеро уроженцев Башкирии.
Пассажиры рейса вступили в конфликт с экипажем воздушного судна, из-за того, что самолет собирались направить в Оренбург окольными путями – через Дубай. Якобы, рейс должен «подобрать» застрявших там российских туристов. Соответственно, время в полете должно было увеличиться. Это и вызвало негодование и гнев пассажиров. Во время споров с командиром судна и экипажем, пожилой жительнице Башкирии стало плохо, еще у одной женщины поднялся сахар в крови. К счастью, все обошлось – им оказали медицинскую помощь.
Туристы, которые покупали билеты на рейс Анталья – Оренбург, заявили, что решение авиакомпании стало для них сюрпризом.
- Для всех пассажиров это стало, мягко говоря, сюрпризом! 12 часов в пути, 2 взлета, 2 посадки, - рассказали туристы оренбургскому изданию Урал56.ру.
Сейчас часть пассажиров вернулись в отель в Анталье, авиакомпания ищет варианты как отправить их напрямую в Оренбург.
Скандал на борту самолета Анталья - Оренбург.
ИСТОЧНИК KP.RU