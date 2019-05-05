2019-05-05T12:00:39+03:00
Недвижимость

В Уфе из-за коммунальной аварии десятки домов остались без воды

Коммунальщикам пришлось остановить работу котельной в Зеленой роще
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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В минувшую субботу, 4 мая, в уфимском микрорайоне Зеленая роща произошла авария на трубопроводе. Из-за инцидента пришлось приостановить работу котельной №85, что на улице Менделеева, 171. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, сейчас аварийная бригада проводит ремонтные работы.

Как рассказали в городской администрации, из-за аварии без горячей воды остались 26 жилых домов. В их числе дома по улице Обская 5, 5/1, 7, 13; Акназарова 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29; Минигали Губайдуллина 3, 5, 7, 11; Красноводская 3, 4; Бакалинская 48, 50, 50/1; Менделеева 145, 151, 153, 155; Степана Злобина ул, 4(2).

Также на время ликвидации аварии на трубопроводе снижены параметры отопления аж в 54 домах по адресам: : ул. Обская 5, 5/1, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19; Акназарова 18, 20, 21, 22/1, 24, 24/1, 25, 26, 27, 29; Минигали Губайдуллина 3, 5, 7, 11; Красноводская 3, 4, 7, 9, 10, 12, 22; Бакалинская 44/1, 36, 38, 48, 50, 50/1; Менделеева 124, 126, 128, 145, 145/1, 151, 153, 153/1, 153/2, 153/3, 155, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, Степана Злобина ул, 4(2).

Батареи стали холоднее и в детсадах на улице Акназарова 17а и Красноводская, 11, а также в учебных заведениях на Акназарова, 24, Обская, 13 и Красноводская, 13. Эти же здания остались без горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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