В Уфе водитель за рулем отечественной легковушки насмерть сбил 80-летнего пешехода
По данным дорожной полиции пожилой мужчина переходил дорогу в неустановленном месте
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 4 мая, в Уфе произошло смертельное ДТП. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, поздно вечером на улице Менделеева 20-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2114 сбил 80-летнего пешехода. В результате аварии пожилой мужчина скончался на месте происшествия. Известно, что он переходил дорогу в неустановленном месте.
Сейчас в обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции, начато расследование.
Всего по данным ГИБДД по Башкирии за минувшие сутки в республике произошло восемь автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще 10 получили различные травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU