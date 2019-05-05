2019-05-05T08:01:02+03:00
Происшествия

В Башкирии 13-летний подросток на мопеде сбил ребенка, игравшего на поле в футбол

Причины и обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГИБДД по БашкирииФото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую субботу, 4 мая, в Мечетлинском районе Башкирии произошла очередная авария с участием водителя скутера. В деревне Старомещерово 13-летний подросток за рулем мопеда «Вента» выехал на поле, где дети играли в футбол и сбил девятилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, юного пешехода с травмами срочно доставили в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

Причины и обстоятельства аварии теперь предстоит выяснить сотрудникам дорожной полиции. Главный вопрос: почему водитель мопеда вообще выехал на футбольное поле.

Всего за прошедшие сутки по данным дорожной полиции в Башкирии зафиксировано более 2300 нарушений ПДД, задержаны 48 нетрезвых водителей, отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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