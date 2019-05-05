Жительница Башкирии решила завершить семейное застолье поножовщиной
Накануне сотрудники полиции в Нефтекамске задержали 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба МВД по Башкирии, в одной из квартир города нефтяников разразилась настоящая кровавая драма.
По данным полиции, в одну из больниц города поступил 44-летний житель села Амзя с ножевым ранением грудной клетки. Вскоре полицейские наведались к хозяйке квартиры, где был обнаружен пострадавший и задержали ее. В ходе предварительных следственных действий полицейским удалось установить, что причиной всему послужила банальная бытовая ссора родственников во время застолья.
По предварительным данным, в ходе совместных посиделок между родственниками возник конфликт, в ходе которого женщина схватила кухонный нож и вонзила его в грудь оппоненту. На данный момент женщина задержана, она полностью признала свою вину, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU