В Башкирии пропала без вести 43-летняя Гюзель Булатова

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-05T09:37:37+03:00

Родные женщины сообщают, что она может нуждаться в медицинской помощи

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Родные и близкие 43-летней Гюзель Булатовой из Стерлитамака бьют тревогу: позавчера, 3 мая, она вышла из дома и бесследно пропала. На данный момент к поискам женщины, которая нуждается в медицинской помощи, подключились полиция и волонтеры поискового отряда «Отклик – Стерлитамак». Пропавшая проживала с родственниками на улице Гвардейская.

Приметы Гюзель Булатовой: рост 160 см, среднего телосложения, короткие темные волосы, темные глаза.

В день пропажи Гюзель Булатова была одета в черный свитер, темное трико, синюю джинсовую куртку и кроссовки, на голове синяя бейсболка.

Родственники, волонтеры и полицейские просят всех, кто видел Гюзель или знает о ее местонахождении, сообщить по телефону: 8-987-106-06-01 или позвонить в полицию – 02 или 020.

ИСТОЧНИК KP.RU