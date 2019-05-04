Сбор помощи для маленькой Василисы Шаяхметовой из Башкирии, страдающей редким заболеванием, закрыт

СЕГОДНЯ 19:51 2019-05-04T19:52:28+03:00

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Благотворительный фонд «Счастливые дети» сегодня, 4 мая, объявил о том, что вся сумма в 300 тысяч рублей для помощи полуторагодовалой Василисы Шаяхметовой из Башкирии полностью собрана. Неравнодушные люди пожертвовали даже на 14 тысяч рублей больше. Представители фонда уже сообщили, что лишние деньги также будут отданы семье Василисы на приобретение дополнительных медикаментов.

«Всем большое спасибо, кто не прошел мимо нашей истории и тем, кто нам помог. Теперь у нас будут медикаменты на несколько месяцев. Просто огромное спасибо всем», - сообщила радостная женщина.

Напомним, что Василиса Шаяхметова родилась с редким генетическим заболеванием – буллезный эпидермолиз. Ее кожа от малейшего удара или неосторожного касания покрывается пузырями и ранами. Чтобы девочка не испытывала боли, ей нужны постоянные перевязки специальными бинтами, которые не купить в обычной аптеке. В них Василиса ходит круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU