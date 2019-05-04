В Башкирию придет настоящее весеннее тепло
После продолжительного похолодания погода в Башкирии наконец наладится. Как сообщают синоптики, уже с понедельника столбики термометров резко поползут вверх – о минусовых отметках теперь точно можно позабыть. Всю следующую неделю в республике будет светить солнце и установится идеальная погода, чтобы съездить на природу и пожарить шашлыки.
В дневные часы температура воздуха будет держаться на отметках 26-28 градусов выше ноля. В ночное время, естественно, ниже – около 12-14 градусов. Подобный характер будет держаться все семь дней.
Кратковременные осадки возможны только в первую половину недели, во вторую – сухо и ясно. Ветер прогнозируется, но уже без ураганных порывов. Комфорту во время нахождения на свежем воздухе это не помешает.
ИСТОЧНИК KP.RU