2019-05-04T21:20:13+03:00
Общество

В Башкирию придет настоящее весеннее тепло

Следующая неделя порадует жителей республики прекрасной погодой
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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После продолжительного похолодания погода в Башкирии наконец наладится. Как сообщают синоптики, уже с понедельника столбики термометров резко поползут вверх – о минусовых отметках теперь точно можно позабыть. Всю следующую неделю в республике будет светить солнце и установится идеальная погода, чтобы съездить на природу и пожарить шашлыки.

В дневные часы температура воздуха будет держаться на отметках 26-28 градусов выше ноля. В ночное время, естественно, ниже – около 12-14 градусов. Подобный характер будет держаться все семь дней.

Кратковременные осадки возможны только в первую половину недели, во вторую – сухо и ясно. Ветер прогнозируется, но уже без ураганных порывов. Комфорту во время нахождения на свежем воздухе это не помешает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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