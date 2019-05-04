В Уфе после смерти 8-летнего ребенка в больнице разгорелся спор насчет аналогов иностранных лекарств

СЕГОДНЯ 19:06 2019-05-04T19:06:00+03:00

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В конце апреля в Республиканской детской клинической больнице скоропостижно скончался восьмилетний ребенок. Его диагноз – первичный иммунодефицит, и он в последнее время нуждался в жизненно необходимых лекарствах, которые положены ему государством. Все лекарства импортные, но, как утверждают родители, лечили малыша только российскими аналогами.

- Кто ответит за смерть ребенка? Сколько еще нужно потерь, чтобы проблемы 39 больных первичным иммунодефицитом в Башкирии исчезли раз и навсегда? – возмущается произошедшим общественница Аниса Мансурова.

Минздрав Башкирии, в свою очередь, опровергает информацию, что ребенок умер из-за отсутствия нужных лекарств. По мнению специалистов, все положенное государством лечение исполнялось вовремя. Что касается неэффективности отечественных аналогов иностранных лекарств, то такой информации в ведомство не поступало.

По словам той же Анисы Мансуровой, в соседних городах, Челябинске и Екатеринбурге, таких проблем нет. Там лечат детей с подобным диагнозом иностранными препаратами, которые прописали. Почему в Башкирии пошли другим путем, ей непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU