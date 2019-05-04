В Уфе частично перекроют движение на проспекте Октября

СЕГОДНЯ 18:15 2019-05-04T18:15:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе 5 и 7 мая частично будет перекрыто движение по проспекту Октября. Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, это связано с проведением генеральной репетиции парада Победы, который традиционно пройдет 9 мая.

Планируется, что движение закроют с 20:30 до 23:00 на участке от Северного до Южного проезда. Также в это время изменятся маршруты следования общественного транспорта, а движение троллейбусов будет приостановлено, так что горожанам стоит быть повнимательнее.

Немного придется потерпеть и жителям ближайших многоквартирных домов. В ходе репетиций будем использоваться звукоусиливающая аппаратура.

Стоит отметить, что движение будет перекрыто и во время самого парада 9 мая. Сообщается, что участок проспекта Октября от улицы имени города Галле до улицы Шота Руставели будет недоступен для транспорта с 9:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU