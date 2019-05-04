В Башкирии появились новые случаи заболевания корью

СЕГОДНЯ 17:33 2019-05-04T17:33:22+03:00

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В Башкирии сохраняется тяжелая ситуация с корью. В мессенджерах в родительских группах активно распространяется информация, что непривитым детям лучше воздержаться от посещения детсадов и школ в ближайшие несколько недель.

По неподтвержденной информации речь идет четырех случаях выявления опасного заболевания. Один из них произошел в детском саду №50, который в настоящий момент действительно закрыт на карантин. Также корь была зафиксирована в школе № 119. По информации «ГТРК-Башкортостан», двое из заболевших находятся в очень тяжелом состоянии.

Пока никакой официальной информации и комментариев от Минздрава и Роспотребнадзора нет.

ИСТОЧНИК KP.RU