2019-05-04T17:33:22+03:00
Общество

В Башкирии появились новые случаи заболевания корью

В некоторых детских садах региона объявлены карантины
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Башкирии сохраняется тяжелая ситуация с корью. В мессенджерах в родительских группах активно распространяется информация, что непривитым детям лучше воздержаться от посещения детсадов и школ в ближайшие несколько недель.

По неподтвержденной информации речь идет четырех случаях выявления опасного заболевания. Один из них произошел в детском саду №50, который в настоящий момент действительно закрыт на карантин. Также корь была зафиксирована в школе № 119. По информации «ГТРК-Башкортостан», двое из заболевших находятся в очень тяжелом состоянии.

Пока никакой официальной информации и комментариев от Минздрава и Роспотребнадзора нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии продолжают гореть леса: площадь возгорания более 42 гектаров
В Башкирии потеплеет до +25 градусов
Жителей Башкирии напугал неизвестный мужчина, исполнивший загадочный ритуал на дороге
В Башкирии легковушка влетела во впереди стоящий автомобиль: серьезно пострадала женщина
В Башкирии пропала 83-летняя бабушка: она страдает потерей памяти
«Морг, как под заказ, рядышком»: жители Башкирии боятся приходить в местную больницу
Крупный пожар в Башкирии: 20 человек эвакуированы, есть пострадавшие и погибшие
Башкирский легкоатлет Данил Лысенко нашел себе новые проблемы
Гулявшая обнаженной в Башкирии девушка оказалась довольно известной актрисой взрослого кино
Житель Башкирии пытался зарезать приятеля
В Башкирии двое мужчин сгорели в банях
В Следкоме Башкирии прокомментировали задержание основателя сервиса «LinguaLeo»
В Уфе прекратили поиски двух подростков
В Башкирии мужчину подозревают в убийстве сестры
Ведущая Екатерина Андреева окуналась в башкирский источник
Погода в Башкирии на субботу, 4 мая
«Отморозил ступни, возможна ампутация»: В Башкирии прекратили поиски пропавшего студента
«В квартире дышать нечем, в горле гарь»: очевидцы о крупном пожаре под Уфой
Пыталась пристегнуть ребенка на ходу: подробности смертельной аварии в Башкирии
Житель Башкирии заснял медведя
В Уфе рядом с жилым домом нашли тело женщины
Депутат партии власти из Башкирии досрочно сложил полномочия
В Башкирии разыскивают двух пропавших подростков
И смех и грех: Жители Сибая пожаловались на организацию концерта Радика Юльякшина
Под Уфой 89 пожарных потушили крупное возгорание