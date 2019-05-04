В Башкирии потеплеет до +25 градусов
Синоптики обрадовали жителей республики хорошими новостями
Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:
В Башкирию вернется долгожданное тепло. Северный циклон потихоньку покидает территорию нашей республики, и это означает, что придет конец ночным заморозкам и ураганному ветру.
Уже с 5 мая синоптики прогнозируют теплую и по-настоящему весеннюю погоду. Местами воздух даже прогреется до +25 градусов и можно будет скинуть верхнюю одежду. Ночью, конечно, холоднее – около 10-12 градусов выше ноля.
Что касается осадков, то кратковременные дожди в течение дня возможны, но их вероятность невысокая. Большую часть суток будет ясно, а ветер стихнет до минимума.
ИСТОЧНИК KP.RU