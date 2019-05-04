В Башкирии потеплеет до +25 градусов

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-04T15:00:07+03:00

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В Башкирию вернется долгожданное тепло. Северный циклон потихоньку покидает территорию нашей республики, и это означает, что придет конец ночным заморозкам и ураганному ветру.

Уже с 5 мая синоптики прогнозируют теплую и по-настоящему весеннюю погоду. Местами воздух даже прогреется до +25 градусов и можно будет скинуть верхнюю одежду. Ночью, конечно, холоднее – около 10-12 градусов выше ноля.

Что касается осадков, то кратковременные дожди в течение дня возможны, но их вероятность невысокая. Большую часть суток будет ясно, а ветер стихнет до минимума.

ИСТОЧНИК KP.RU