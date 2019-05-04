2019-05-04T20:33:26+03:00
Происшествия

В Башкирии во время игры на подростка обрушилась часть здания

Парня с травмами головы и спины доставили в больницу
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Чрезвычайная ситуация произошла в селе Калтасы в минувшие дни. Как сообщает «ГТРК-Башкортостан», во время игры на подростка рухнула часть бетонных конструкций здания. Ребенок получил травмы и доставлен в местную больницу. По предварительной информации, у него серьезно пострадали голова и спина.

Известно, что здание было заброшено и находилось в аварийном состоянии. Как там оказались дети и почему их никто не остановил, неизвестно.

В настоящий момент по фактам случившегося правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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