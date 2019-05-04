Жителей Башкирии напугал неизвестный мужчина, исполнивший загадочный ритуал на дороге
Сегодня, 4 мая, в шесть утра жителей Стерлитамака всерьез напугал незнакомый мужчина, который не просто выбежал на проезжую часть, но и провел какой-то странный ритуал.
Известно, что происшествие случилось на перекрестке улиц Коммунистической и проспекта Октября. Как отмечают очевидцы, мужчина явно был в неадекватном состоянии. Он не вел себя агрессивно, но создал опасную ситуацию на дороге. В руках у него виднелись то ли документы, то ли какие-то книги. Он говорил что-то похожее на молитвы и чему-то постоянно поклонялся.
Напомним, что за минувшие сутки это уже второй случай неадекватного поведения на улицах Стерлитамака. Ранее 1 мая там заметили абсолютно голую женщину, которая также была не в себе и что-то кричала.
Неадекватный мужчина в Стерлитамаке.
ИСТОЧНИК KP.RU