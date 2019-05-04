2019-05-04T11:11:38+03:00
Общество

«Морг, как под заказ, рядышком»: жители Башкирии боятся приходить в местную больницу

По словам местных жителей, ремонта в здании не было лет 60
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Жители Белорецка возмутились нынешним состоянием местной инфекционной больницы. По их словам, в здании медучреждения находиться попросту опасно. Фотографии палат и помещений, в которым приходится лежать больным, распространили по социальным сетям.

«Попала сюда с грудным малышом. Находиться здесь невозможно и невыносимо не то что весь курс лечения, а даже несколько часов», - возмущается женщина.

При этом пациентка отмечает высокий профессионализм самих врачей и работников больницы, которые всегда готовы прийти на помощь. Только вот условия, в которых они вынуждены работать, это настоящий ужас.

Как отмечают другие жители Белорецка, ситуация с этим зданием не меняется уже много-много лет. Когда-нибудь это точно завершится плачевно.

«40 лет назад было так же, как и сейчас. Лежал там, когда еще в школе во втором классе учился», - делится Наиль А.

«Там морг, прямо как под заказ, рядышком. Однозначно нужны новые покои», - подтверждает Дмитрий В.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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