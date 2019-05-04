«Морг, как под заказ, рядышком»: жители Башкирии боятся приходить в местную больницу
Жители Белорецка возмутились нынешним состоянием местной инфекционной больницы. По их словам, в здании медучреждения находиться попросту опасно. Фотографии палат и помещений, в которым приходится лежать больным, распространили по социальным сетям.
«Попала сюда с грудным малышом. Находиться здесь невозможно и невыносимо не то что весь курс лечения, а даже несколько часов», - возмущается женщина.
При этом пациентка отмечает высокий профессионализм самих врачей и работников больницы, которые всегда готовы прийти на помощь. Только вот условия, в которых они вынуждены работать, это настоящий ужас.
Как отмечают другие жители Белорецка, ситуация с этим зданием не меняется уже много-много лет. Когда-нибудь это точно завершится плачевно.
«40 лет назад было так же, как и сейчас. Лежал там, когда еще в школе во втором классе учился», - делится Наиль А.
«Там морг, прямо как под заказ, рядышком. Однозначно нужны новые покои», - подтверждает Дмитрий В.
Фото: соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU